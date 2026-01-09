Cruces Internacionales de Chihuahua: Tiempos de Espera Hoy 9 de Enero 2026
Consulta los tiempos de espera en los puentes internacionales de Ciudad Juárez según información oficial de las autoridades fronterizas.
Si planeas cruzar hacia Estados Unidos este viernes 9 de enero de 2026, aquí te presentamos los tiempos de espera actualizados en los cruces internacionales de la frontera norte de Chihuahua, de acuerdo con información del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.
Puente Internacional Paso del Norte
-
Carril general: 60 minutos
-
Ready Lane: 56 minutos
-
SENTRI: 2 minutos
Ubicación: Avenida Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua
Horario: Abierto las 24 horas.
Puente Internacional Córdova de las Américas
-
Carril general: 60 minutos
-
Ready Lane: 50 minutos
Ubicación: Avenida de las Américas 2551, colonia Margaritas, Ciudad Juárez, Chihuahua
Horario: Abierto las 24 horas.
Puente Internacional Zaragoza–Ysleta
-
Carril general: 30 minutos
-
Ready Lane: 20 minutos
-
SENTRI: 5 minutos
Ubicación: Avenida Waterfill, Ciudad Juárez, Chihuahua
Horario: Abierto las 24 horas.
Puente Internacional Guadalupe–Tornillo
-
Carril general: 0 minutos
-
Horario: De 6:00 a.m. a 10:00 p.m.
Puente Internacional Santa Teresa
-
Carril general: 30 minutos
-
Ready Lane: 25 minutos
Horario: De 6:00 a.m. a 10:00 p.m.
Recomendaciones Para Automovilistas
Las autoridades advierten que los tiempos de cruce pueden variar a lo largo del día, dependiendo del flujo vehicular, las condiciones climáticas y los procesos de revisión en los puentes internacionales, por lo que se recomienda planificar el viaje con anticipación.
