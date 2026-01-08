Atacan a Elementos de Policía en Ciudad Juárez; Hay un Elemento Sin Vida y Otro Lesionado

Fue durante la tarde de este 8 de enero cuando se registró un ataque armado en contra de dos agentes de la unidad de detectives de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, cuando circulaban por el cruce de la avenida Plutarco Elías Calles y Simona Barba, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros informes, sujetos que viajaban a bordo de una camioneta se emparejaron con la unidad oficial y les dispararon con fusiles de asalto en repetidas ocasiones, resultando lesionado de gravedad el conductor, quien perdió la vida en el lugar, mientras que otro de los agentes que viajaba en la unidad fue trasladado a recibir atención médica a un hospital privado.

Al sitio arribaron elementos de distintas corporaciones policiacas, así como el helicóptero de la Policía Estatal, lo que provocó el cierre de la circulación en la zona.

Información en desarrollo.