Identifican a 170 Cuerpos del Crematorio Plenitud; 156 Ya Fueron Entregados en Ciudad Juárez

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que, hasta el momento, han sido identificadas 170 personas de las 386 localizadas sin vida en el Crematorio Plenitud, tras el hallazgo realizado el pasado 26 de junio en Ciudad Juárez. Asimismo, 156 cuerpos ya fueron entregados a sus familiares, conforme avanzan los trabajos forenses y administrativos.

Las autoridades detallaron que el proceso de identificación continúa de manera permanente, con la participación de Servicios Periciales, el Servicio Médico Forense (SEMEFO), el Ministerio Público y el Centro de Atención a Víctimas del Estado.

Te podría interesar: Atacan a Policía Estatal en Ciudad Juárez; Hay un Elemento Sin Vida y Dos Lesionados

De acuerdo con la FGE, los trabajos incluyen análisis forenses, revisión de expedientes y cotejo de información proporcionada por familiares, con el objetivo de lograr la plena identificación de las personas localizadas y permitir su entrega digna a los deudos.

114 de las familias han presentado denuncias por fraude

En paralelo, la Fiscalía de Distrito Zona Norte informó que 114 familias han presentado denuncias por el delito de fraude, en contra de quien o quienes resulten responsables, derivado de las irregularidades detectadas en la operación del crematorio.

Las denuncias forman parte de las carpetas de investigación abiertas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades penales y administrativas relacionadas con el manejo indebido de los cuerpos.

Fiscalía de Chihuahua Termina Investigación sobre Crematorio Plenitud, ¿Qué Sigue Ahora?

La FGE señaló que, además de las labores de identificación, se mantiene la atención psicológica y la asesoría jurídica para las familias afectadas, a fin de acompañarlas durante el proceso legal y brindar apoyo emocional ante la situación.

Las autoridades reiteraron que los trabajos continuarán hasta agotar todas las líneas de investigación y lograr la identificación del mayor número posible de personas, manteniendo informados a los familiares sobre los avances del caso.

Historias recomendadas: