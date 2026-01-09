Aplazan por Quinta Ocasión Juicio contra Nahomi Yamile en Ciudad Juárez

Por quinta ocasión fue aplazado el inicio del juicio contra Naomi Yamile, acusada de presunto abuso sexual en perjuicio de menores en la guardería Techo Comunitario, en Ciudad Juárez.

Durante la audiencia realizada en la Sala 1 de Ciudad Judicial, el juez de control determinó diferir el proceso luego de que la defensa argumentara haber recibido de manera extemporánea la notificación para comparecer.

Ministerio Público Acusa a Defensa de Provocar Retrasos

Una de las abogadas señaló que fue avisada apenas un día antes, mediante un mensaje telefónico, sin respetar el plazo legal de siete días, por lo que solicitó tiempo para revisar la carpeta de investigación, al tratarse de su primera intervención en el caso. Por ello, el Ministerio Público acusó a la defensa de provocar retrasos constantes mediante cambios de abogados y recordó que en una audiencia previa se presentó una receta médica para justificar una ausencia, la cual posteriormente se confirmó que fue firmada por un estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

El juez expuso que desde junio el proceso ha sido diferido en varias ocasiones por incapacidades médicas y sustitución de defensores, y aunque concedió el nuevo aplazamiento, advirtió que no se permitirán más retrasos injustificados. El inicio del juicio fue reprogramado para el 20 de enero de 2026.

