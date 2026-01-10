Estas Son las Salidas Alternas por Construcción del Puente de la Teófilo Borunda en Chihuahua

Con motivo de la construcción del puente atirantado en la prolongación Teófilo Borunda, el Gobierno Municipal de Chihuahua informó sobre la habilitación de tres salidas alternas para los residentes de los fraccionamientos ubicados en los alrededores de la presa El Rejón, a fin de reducir afectaciones viales durante el desarrollo de la obra.

El proyecto contempla un puente de aproximadamente 700 metros de longitud, cuya ejecución tendrá una duración estimada de 14 meses, por lo que las autoridades exhortan a la ciudadanía a tomar previsiones y planear con anticipación sus traslados diarios.

Salidas alternas para fraccionamientos cercanos a la Universidad

Las autoridades municipales detallaron que los fraccionamientos aledaños a la Universidad privada de la zona, deberán utilizar como vía alterna el camino en la zona de Labor de Terrazas, con salida hacia la carretera a Cuauhtémoc, lo que permitirá mantener la conectividad mientras se desarrollan los trabajos principales del puente.

Accesos para habitantes de Saratoga, Ankara y Andares

En el caso de los residentes de los fraccionamientos Saratoga, Ankara y Andares, se informó que podrán continuar utilizando la vialidad Teófilo Borunda de manera habitual, ya que no se prevén cierres totales para este sector durante la etapa inicial de la obra.

Recomendaciones para el fraccionamiento Diamante Reliz

Para quienes habitan en el fraccionamiento Diamante Reliz, la recomendación principal es utilizar la avenida Reliz como vía de salida, con el objetivo de evitar congestionamientos y facilitar el flujo vehicular en la zona durante el proceso de construcción.

Denuncian Mal Estado de Camino Provisional Tras Obra en Teófilo Borunda en Chihuahua

Medidas para reducir afectaciones viales

La autoridad informó que se procurará evitar trabajos en horarios pico, específicamente de 6:30 a 9:30 de la mañana, con el fin de no afectar de manera severa la circulación vehicular. Asimismo, exhortó a la población a salir al menos 20 minutos antes de sus hogares y a utilizar las rutas alternas habilitadas.

Destacaron que cerca del 60 por ciento de los vehículos que salen del Reliz toman el periférico, y aseguró que, una vez concluida la gaza del puente atirantado, se reducirán significativamente los embotellamientos en esta zona de la ciudad.

Las autoridades municipales pidieron a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales y respetar la señalización vial durante el desarrollo de esta importante obra de infraestructura.

