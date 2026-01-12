Se Incendia Vehículo Estacionado en Plaza Comercial de Ciudad Juárez

Durante la mañana de este lunes 12 de enero se registró el incendio de un vehículo en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada en el cruce de la avenida De las Torres y Palacio de Mitla, en Ciudad Juárez, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes proporcionados por las autoridades, el automóvil comenzó a incendiarse y en cuestión de minutos, el fuego se propagó, provocando que el vehículo quedara completamente calcinado y que las llamas alcanzaran una camioneta estacionada a un costado, ocasionándole daños considerables.

Incendio Podría Haberse Originado por una Falla Mecánica

Tras el reporte al número de emergencias, al sitio arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron las maniobras necesarias para sofocar el incendio, así como personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que se encargaron de acordonar el área.

De acuerdo con la información de las autoridades, el incendio pudo haber sido ocasionado por una falla mecánica; sin embargo, aún no ha sido confirmado de manera oficial. Se espera que durante el transcurso del día se brinde mayor información tras las investigaciones correspondientes. En el lugar no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

