Senado Hace Declaratoria de Validez de Reforma que Pasa Elección Judicial a 2028

El Senado hizo la declaratoria de validez de la reforma que posterga la elección judicial para 2028, luego de que fue avalada por 25 congresos locales

Senado de la RepúblicaSesión del Senado de la República. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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