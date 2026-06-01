Senado Hace Declaratoria de Validez de Reforma que Pasa Elección Judicial a 2028

Este lunes, 1 de junio de 2026, el pleno del Senado de la República hizo la declaratoria de validez de dos reformas constitucionales que se enviaron al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación.

Reformas con declaratoria de validez

Se trata de la reforma que posterga la elección judicial para el 4 de junio de 2028 y modifica diversas disposiciones para realizarla. Fue avalada por 25 congresos locales.

También se declaró la validez constitucional de la reforma al artículo 41 de la Carta Magna que prohíbe la intervención extranjera en procesos electorales. Está fue ratificada por 24 congresos locales.

Con información de N+ Claudia Flores.

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