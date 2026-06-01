Ebrard Adelanta Cuándo Se Definirá si Canadá se Suma a Revisión de T-MEC

El secretario de Economía prevé que la revisión del T-MEC será más difícil que las anteriores

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, en el IX Congreso Iberoamericano CEAPI en mayo 2026Marcelo Ebrard, secretario de Economía, en el IX Congreso Iberoamericano CEAPI en mayo 2026. Foto: Cuartoscuro

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¿Canadá se unirá a la revisión del T-MEC? Ebrard anuncia qué días se definirá. La próxima revisión será más difícil que las anteriores, advierte.

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