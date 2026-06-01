Ebrard Adelanta Cuándo Se Definirá si Canadá se Suma a Revisión de T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, adelantó que el 16 y 17 de junio de 2026 se definirá si Canadá se integra a la revisión del T-MEC prevista para el 1 de julio.

“A nosotros nos gustaría mucho, por supuesto, que Canadá se integre a las conversaciones, lo más pronto que se pueda, así lo hemos hecho saber. Y bueno, depende de las pláticas entre ambos, Canadá y los Estados Unidos; veremos cómo se va a resolver”, dijo el funcionario federal este lunes 1 de junio.

Ebrard Casaubón recordó que el 16 de junio habrá una reunión en territorio estadounidense y previó que al salir puede haber una respuesta sobre las fechas.

“Lo que tenemos es el 16 de junio la reunión allá en Washington, y saliendo de esa reunión seguramente ya tendremos una respuesta más clara en cuanto a fechas, y lo del día 1 de julio (…) Por lo pronto tenemos ronda tercera el día 20 de julio aquí en la Ciudad de México”.

¿Aumento a la producción de autos?

Por otra parte, el titular de la Secretaría de Economía fue cuestionado sobre la versión de que Estados Unidos habría planteado aumentar en 50% la producción de vehículos en ese país.

“No me corresponde a mí darlo a conocer (…) Hay un acuerdo de confidencialidad, firmado por todos los integrantes. Cuando terminamos salen todos los detalles. En el camino va a haber muchas propuestas. Nosotros decimos; nosotros ¿qué queremos? Que no haya aranceles. Pero ellos dicen, no. Queremos aranceles, aranceles, aranceles”, respondió.

Revisión de T-MEC será más difícil

Sin embargo, Ebrard adelantó que esta revisión del T-MEC será más difícil que las anteriores.

“No hay que confundir certidumbre con facilidad; lo simple, con lo resuelto. No lo confundimos. ¿Va a ser arduo? Sí. ¿Va a ser complejo? Sí, subrayado. ¿Va a ser difícil? Sí, también. ¿Pero qué ha sido fácil? La negociación anterior también nos costó trabajo. Esta nos va a costar más”.

Hizo la analogía con una carrera de obstáculos, en la que cada vez se pone más alto el obstáculo; “pero tenemos con qué brincarlo, hay que echarle ganas, cohesión, perseverancia y no desesperarnos”, dijo.

Durante la presentación de Vidal Llerenas como director del IMPI, Ebrard destacó que la propiedad intelectual será un tema clave en la revisión del acuerdo comercial.

Con información de Mónica Garduño.

SPB