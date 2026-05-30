México y EUA Avanzan De Cara a Revisión del T-MEC: Ebrard Dice Que Reunión Fue "Muy Cordial"

Luego de tres días de trabajo, concluyó la primera ronda de negociaciones formales bilaterales; el próximo encuentro será el 16 y 17 de junio en Washington

Marcelo Ebrard, secretario de EconomíaMarcelo Ebrard, secretario de Economía, dijo que la reunión bilateral entre México y EUA fue muy cordial. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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México y EUA concluyen ronda de negociaciones del T-MEC con un diálogo 'muy cordial'. Próxima reunión en junio en Washington. ¿Qué se discutió? Reglas de origen y más.

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