México y EUA Avanzan De Cara a Revisión del T-MEC: Ebrard Dice Que Reunión Fue "Muy Cordial"

Este viernes, concluyó la primera ronda de negociaciones formales entre México y Estados Unidos rumbo a la revisión del T-MEC, la cual fue calificada como “muy cordial” por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a través de redes sociales.

“Concluimos las conversaciones ya con la delegación norteamericana, que viene encabezada por el embajador Goettman, que es el segundo a cargo de USTR. Tuvimos conversaciones antier, ayer y hoy. Hubo muchos detalles, mucho trabajo atrás de esto y una muy cordial conversación”.

Concluye ronda de conversaciones con USTR relativa a la revisión del TMEC : pic.twitter.com/dYvzHo0ksC — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 29, 2026

Durante las conversaciones se discutieron temas clave como las reglas de origen, las cadenas de suministro y su impacto en la industria automotriz, así como las condiciones laborales.

“Terminamos, pues hablamos de reglas de origen, hablamos del sector automotriz, cómo competimos con los países de Asia y otras regiones del mundo, y cómo podemos integrarnos más y mejor, entendernos mutuamente”.

Encuentro productivo

Por su parte, el representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeffrey Goetman, destacó el resultado del diálogo. “Tuvimos reuniones muy productivas, realmente lo aprecio, muchas gracias”.

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Las conversiones formales se llevaron a partir del 27 de mayo, día en que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, recibió al equipo comercial de Estados Unidos y concluyeron viernes 29 de mayo, luego de que el secretario viajara a Monterrey para clausurar el InnovaFest.

La siguiente ronda está programada para el 16 y 17 de junio, en Washington, y posteriormente el 20 de julio, en la Ciudad de México.

Con información de Mónica Garduño

ICM