Muere el Francés Edgar Morin, el Filósofo Que Intentó Comprender al Ser Humano desde la Ciencia

El sociólogo y filósofo francés Edgar Morin, una de las figuras más destacadas del mundo intelectual del país, murió a los 104 años de edad, informó su viuda, Sabah Abouessalam, a través de un comunicado.

Escritor prolífico, Morin fue un pensador de izquierdas y autor de una obra muy diversa que rompe con la sociología tradicional y se presenta como una reflexión sobre el ser humano a partir de la ciencia.

De ahí que se autodefiniera como un "humanólogo" que fusionaba elementos de filosofía, psicología, etnografía y biología para intentar comprender la naturaleza de la humanidad.

"Hasta sus últimos días, Edgar Morin permaneció atento al mundo, a los demás y a los grandes retos humanos que alimentaron su pensamiento", indicó la esposa de quien rompió las fronteras entre disciplinas.

Añadió: "Hoy, el vacío que deja es inmenso. Pero su valentía, su fidelidad a las personas y a las ideas, su exigencia moral y su esperanza siguen acompañándonos".

Una obra prolífica

Morin recibió el Doctor Honoris Causa por 38 universidades extranjeras, incluyendo de México, Chile y España, y en su larga vida escribió unos cuarenta libros traducidos a varias lenguas.

En español se publicaron entre otros libros Introducción al pensamiento complejo, Lecciones de la historia, La mente bien ordenada y El método, esta última considerada una de sus obras más importantes.

Precisamente, en ella reflexionó sobre el estudio del ser humano: "Cuanto más conocemos al ser humano, menos lo comprendemos. Las disociaciones entre disciplinas lo fragmentan, lo despojan de vida, de carne, de complejidad, y ciertas ciencias supuestamente humanas llegan incluso a vaciar la noción de hombre".

Soldat de la Résistance, militant et affranchi, écrivain et penseur du siècle, défenseur de la nature et des peuples, Edgar Morin était l’humanisme fait personne. Avec sa bienveillance, sa curiosité, il ne cessait de nous éclairer. Pensée complexe, vie féconde, esprit universel.… pic.twitter.com/3VuBBIzY9y — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 30, 2026

El presidente Emmanuel Macron, elogió la obra de Morin y señaló que "era el humanismo hecho persona. Con su benevolencia, su curiosidad, no dejaba de iluminarnos".

Un hombre vigente

A pesar de su edad, Edgar Morin (8 de julio de 1921), nacido en París en el seno de una familia judía sefardí originaria de Tesalónica, en Grecia, seguía vigente en el debate público.

Pasados los cien años de edad, seguía compartiendo sus reflexiones con sus 220 mil seguidores en X sobre temas como las olas de calor o la guerra en Ucrania.

ICM