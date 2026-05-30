Muere el Francés Edgar Morin, el Filósofo Que Intentó Comprender al Ser Humano desde la Ciencia

Se autodefinía como 'humanólogo', ya que fusionaba elementos de filosofía, psicología, etnografía y biología para explicar al ser humano

Edgar Morin, filósofo francés, murió a los 104 añosFalleció Edgar Morin, el filósofo que combinó varias disciplinas para entender la naturaleza humana. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Fallece Edgar Morin, el 'humanólogo' francés que desafiaba la sociología tradicional. Su legado de 40 libros sigue iluminando el pensamiento humano.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+