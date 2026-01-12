Derrumbe en Maquiladora de Ciudad Juárez Deja Dos Muertos y Un Lesionado

La tarde de este lunes 12 de enero, se registró un derrumbe al interior de una planta maquiladora ubicada en el cruce de la avenida Ishikawa y la calle Barranco Azul, en Ciudad Juárez, con saldo de dos personas fallecidas y una más lesionada.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los trabajadores se encontraban realizando la construcción de una barda en la parte posterior del inmueble, cuando colapsó la estructura, provocando que los hombres quedaran sepultados dentro de una zanja.

Te podría interesar: Se Incendia Vehículo Estacionado en Plaza Comercial de Ciudad Juárez

Dos de los trabajadores ya no contaban con signos vitales

Al lugar acudieron corporaciones de rescate y cuerpos de emergencia, quienes realizaron las labores para liberar a las víctimas. Sin embargo, dos de los trabajadores ya no contaban con signos vitales, mientras que un tercero resultó lesionado y fue trasladado a recibir atención médica.

Registran Ocho Personas Intoxicadas Durante la Temporada Invernal en Ciudad Juárez

El área fue asegurada por las autoridades, en tanto se llevan a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las causas del derrumbe y deslindar responsabilidades.

Historias recomendadas: