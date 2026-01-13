Cartilla del Servicio Militar Nacional en Ciudad Juárez: Requisitos Horarios y Ubicación

Los jóvenes que cumplen 18 años durante este 2026, así como personas que no realizaron el trámite en años anteriores, ya pueden inscribirse para obtener la Cartilla del Servicio Militar Nacional en Ciudad Juárez.

El registro está dirigido a jóvenes nacidos en 2008, así como a remisos de hasta 39 años de edad, informaron autoridades municipales.

¿Dónde y cuándo realizar el trámite?

El trámite se lleva a cabo en la Junta Municipal de Reclutamiento, ubicada en la calle Chihuahua, esquina con Porfirio Díaz, en la colonia Melchor Ocampo.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Requisitos para tramitar la Cartilla Militar

Para completar el registro, los interesados deberán presentar la siguiente documentación en original y copia:

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio

Comprobante de estudios

Cinco fotografías tamaño 35 x 45 mm, con características oficiales

Requisito adicional para personas no nacidas en Ciudad Juárez

Quienes no hayan nacido en Ciudad Juárez deberán presentar además una carta de no registro, expedida por la Junta Municipal de Reclutamiento de su lugar de origen.

Las autoridades exhortaron a los interesados a realizar el trámite con anticipación, ya que la Cartilla del Servicio Militar Nacional es un documento oficial requerido para diversos trámites académicos, laborales y gubernamentales.

