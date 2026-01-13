Estos son los Siete Municipios de Chihuahua que Estuvieron Nevados Tras el Frente Frío 27

La masa de aire frío asociada al frente frío número 27, en combinación con la segunda tormenta invernal de la temporada, ha provocado nevadas en al menos siete municipios del estado de Chihuahua, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Además, se reportó caída de aguanieve en las zonas altas de Urique, Bachíniva y Cuauhtémoc, lo que ha generado condiciones adversas en caminos y carreteras, principalmente por pavimento resbaladizo, incrementando el riesgo de accidentes automovilísticos.

¿Cuáles fueron los municipios con reporte de nieve en Chihuahua?

De acuerdo con la dependencia, la caída de nieve se registró en los municipios de:

Aquiles Serdán.

Guachochi.

Balleza.

San Francisco del Oro.

Guadalupe y Calvo.

Santa Bárbara y Riva Palacio.

Las autoridades municipales señalaron que mantienen acompañamiento y vigilancia preventiva a la población.

Recomendaciones de Protección Civil ante el clima invernal

Ante estas condiciones, la CEPC exhortó a la ciudadanía a:

Recomendaciones al conducir

Evitar traslados no esenciales.

Conducir con extrema precaución.

Reducir la velocidad y mantener distancia entre vehículos.

Recomendaciones en casa

Ventilar espacios donde se utilicen calentones.

Evitar el uso de braseros o estufas de leña al interior.

Revisar tuberías y sistemas de agua para prevenir daños por congelamiento.

La dependencia reiteró que cualquier emergencia puede ser reportada al 911 y llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales ante la persistencia de las condiciones invernales en la entidad.

