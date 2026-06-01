Alerta en Acapulco por Mar de Fondo: Emiten Recomendaciones para Turistas

Las autoridades emitieron recomendaciones para turistas por mar de fondo; te contamos qué es y lo que debes saber

Mar de fondoSalvavidas mantiene vigilancia en Acapulco por mar de fondo. Foto: X, @GuerreroComSoc

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