Alerta en Acapulco por Mar de Fondo: Emiten Recomendaciones para Turistas

Las autoridades mantienen una alerta en Acapulco y vigilan las playas del puerto debido al fenómeno de mar de fondo, en N+ te compartimos las recomendaciones que emitieron.

Como parte de las medidas preventivas, personal guardavidas realiza recorridos constantes en distintas zonas de la bahía para supervisar las condiciones del mar y orientar a los visitantes sobre las precauciones que deben tomar durante su estancia.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO: Enormes Olas Arrastran a Dos Mujeres en Acapulco, Guerrero

¿Qué está pasando en las playas de Acapulco?

El fenómeno de mar de fondo provoca oleaje de mayor intensidad al habitual, así como corrientes que pueden dificultar el ingreso y la permanencia de personas en el agua.

Ante estas condiciones, las autoridades reforzaron los operativos de prevención en las playas más concurridas del puerto para reducir el riesgo de accidentes y atender cualquier emergencia que pudiera presentarse.

Los guardavidas también mantienen comunicación con prestadores de servicios turísticos para difundir las recomendaciones de seguridad entre los visitantes.

Recomendaciones por mar de fondo en Acapulco

Debido a las condiciones marítimas, las autoridades exhortaron a la población y a los turistas a seguir las medidas preventivas establecidas en las zonas de playa.

Entre las recomendaciones se encuentran:

Seguir las indicaciones del personal guardavidas.

Respetar la señalización instalada en las playas.

Observar el significado de las banderas de seguridad.

Evitar ingresar al mar si no se sabe nadar.

No entrar al agua después de consumir bebidas alcohólicas.

Mantener supervisión constante de niñas, niños y adultos mayores.

Permanecer atentos a los avisos emitidos por las autoridades.

El mar de fondo es un fenómeno oceánico que se caracteriza por la llegada de oleaje generado por tormentas o sistemas meteorológicos lejanos. Aunque las condiciones climáticas locales puedan parecer favorables, este tipo de oleaje puede provocar corrientes intensas y cambios repentinos en el comportamiento del mar.

Por esta razón, las autoridades suelen emitir alertas preventivas cuando se registra este fenómeno en las costas del Pacífico mexicano.

Las autoridades informaron que continuarán los recorridos de vigilancia y las labores de prevención mientras persistan las condiciones de mar de fondo en Acapulco.

FBPT