Se Cumple Una Semana del Ataque a Policías en Cd. Juárez; Estos Son los Avances del Caso

A una semana del ataque contra elementos del Grupo Especial de Detectives de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y un operador de drones, autoridades han logrado la detención de 13 presuntos implicados en el ataque ocurrido en Ciudad Juárez.

Los hechos se registraron en el cruce de la avenida Adolfo López Mateos y la calle Simona Barba, donde perdió la vida el agente Edgar David Quezada Villa y resultaron lesionados Javier Eduardo y José Luis, quienes permanecen hospitalizados.

Vinculan a proceso a los primeros 5

En una primera etapa, fueron detenidos Martín Alejandro "N", Pedro Moroni "N", Cristian Jesús "N", Gerardo "N" y Francisco Miguel "N", señalados como los presuntos autores materiales del ataque armado.

Estos cinco sujetos fueron vinculados a proceso penal por su probable responsabilidad en los delitos de:

Homicidio calificado

Homicidio calificado en grado de tentativa

Posesión ilegal de armas

Posesión de vehículo con reporte de robo

Aseguramientos durante operativos posteriores

El martes 13 de enero, durante un operativo, fueron detenidos Santos Arturo "N" y José Miguel "N", quienes presuntamente proporcionaron los vehículos utilizados en la agresión. A ellos se les aseguró:

Dos chalecos tácticos con placas balísticas

Un casco balístico

Un kilo 100 gramos de cristal

Envoltorios con fentanilo

31 cartuchos de distintos calibres

Ese mismo día, en la colonia Chaveña, fue detenida Damaris "N", señalada como presunta prestanombres para la renta de inmuebles utilizados como casas de seguridad, junto con José Miguel "N". En este caso se aseguró:

Un kilo de cristal

Equipo táctico

Una camioneta con reporte de robo

Más detenciones tras persecución en fraccionamiento Urbivilla

La tarde del miércoles 14 de enero, tras una persecución en el fraccionamiento Urbivilla, fueron detenidos Jesús Alberto "N", Sergio Alonso "N", José Ricardo "N" y Noé "N", a quienes se les aseguraron cuatro armas largas y equipo táctico.

Estos sujetos son investigados como posibles participantes directos en la agresión contra los agentes estatales.

Investigación continúa a cargo de autoridades federales y estatales

Los últimos ocho detenidos, debido a los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

En tanto, la Fiscalía de Distrito Zona Norte mantiene abiertas las investigaciones para determinar su grado de participación y solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes conforme avance el proceso legal.

