Enfrentamiento Armado en Tamuín Deja un Civil Muerto; No Hubo Bajas Policiales

Un enfrentamiento armado entre civiles armados y elementos de la Guardia Civil Estatal en el municipio de Tamuín, en la región Huasteca de San Luis Potosí, dejó como saldo una persona sin vida.

El secretario de Seguridad Pública del estado, Jesús Juárez Hernández, informó que los hechos ocurrieron durante la madrugada del lunes, cuando elementos de seguridad realizaban labores de vigilancia en la zona y detectaron a personas armadas, lo que derivó en una persecución y posterior intercambio de disparos.

¿Cuál fue el saldo del enfrentamiento?

De acuerdo con el funcionario estatal, tras el enfrentamiento se confirmó la muerte de un civil armado, quien quedó al interior de un vehículo involucrado en los hechos.

Juárez Hernández señaló que la presencia permanente de las corporaciones de seguridad en la Huasteca forma parte de las estrategias para inhibir la operación de grupos de la delincuencia organizada en la región.

Ante la situación, se solicitó el apoyo de autoridades federales, por lo que elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía de Investigación participaron en las acciones posteriores al enfrentamiento.

El secretario destacó que, a diferencia de otros hechos similares registrados en la entidad, en esta ocasión no se reportaron policías heridos ni fallecidos.

Las autoridades mantienen las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la identidad de las personas involucradas.