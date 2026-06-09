Enfrentamiento Armado en Tamuín Deja un Civil Muerto; No Hubo Bajas Policiales

Un enfrentamiento entre civiles armados y la Guardia Civil Estatal en el municipio de Tamuín dejó un presunto agresor muerto. Autoridades informaron que no hubo elementos de seguridad lesionados.

Enfrentamiento Armado en Tamuín Deja un Civil MuertoFoto: N+

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Tamuín bajo fuego: Guardia Civil Estatal enfrenta a civiles armados, un agresor muerto. Sin bajas en las fuerzas del orden. Conoce más sobre este suceso.

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