Fuga de Gas Habría Provocado Incendio que Dejó Tres Muertos en Corregidora

Una aparente fuga en el sistema de suministro de gas doméstico habría sido la causa del incendio registrado en una vivienda de la colonia Negreta, en el municipio de Corregidora, siniestro que cobró la vida de tres personas y dejó a un adulto mayor con lesiones de gravedad.

El director de Protección Civil Municipal, Omar Lugo, informó que los cuerpos de emergencia arribaron al lugar en un tiempo estimado de seis a siete minutos; sin embargo, al llegar encontraron el inmueble completamente envuelto en llamas y a las víctimas sin signos vitales.

De acuerdo con las primeras inspecciones realizadas por los rescatistas, se detectó una posible falla en el tanque de suministro de gas, situación que habría originado el incendio.

¿Qué provocó la fuga de gas?

Las autoridades municipales indicaron que actualmente se realiza un peritaje para determinar con precisión qué originó la fuga. Entre las líneas de investigación se analiza si el cilindro presentaba daños, si existía alguna falla en la instalación o si hubo una manipulación incorrecta del equipo.

Protección Civil señaló que el análisis técnico permitirá establecer las causas exactas del siniestro y deslindar responsabilidades.

Llaman a revisar el estado de los cilindros

Ante este hecho, Omar Lugo exhortó a la ciudadanía a verificar las condiciones de los cilindros de gas y solicitar comprobantes al momento de adquirirlos o recargarlos.

Asimismo, recordó que las empresas distribuidoras tienen la obligación de revisar los tanques y rechazar aquellos que no cumplan con las condiciones de seguridad necesarias para su uso.

Fiscalía investiga el caso

Las investigaciones para determinar el origen del incendio quedaron a cargo de la Fiscalía General del Estado, que realizará los peritajes correspondientes tanto en el inmueble como en el cilindro involucrado.

Además, Protección Civil adelantó que buscará establecer mesas de trabajo con la Coordinación Estatal de Protección Civil y las empresas gaseras para fortalecer las revisiones preventivas y evitar tragedias similares.