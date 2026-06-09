Fuga de Gas Habría Provocado Incendio que Dejó Tres Muertos en Corregidora

Una aparente fuga en un tanque de gas doméstico habría provocado el incendio que dejó tres personas fallecidas y un adulto mayor lesionado en la colonia Negreta, en Corregidora.

Protección Civil Analiza Causas de Incendio que Dejó Tres FallecidosFoto: N+

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Tragedia en Corregidora: una fuga de gas en un tanque doméstico causa un incendio mortal. Tres fallecidos y un herido grave. ¿Qué falló? Autoridades investigan.

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