Matan a Balazos a Dos Personas Sobre Paseo de la Reforma de CDMX

Las víctimas viajaban en un coche y fueron atacadas en la colonia Morelos por supuestos motosicarios, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país

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Asesinan a Pareja tras Ataque Armado Hoy en la Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

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Violencia en CDMX: un hombre y una mujer fueron asesinados en su coche por supuestos motosicarios en Paseo de la Reforma. Conoce más sobre este caso.

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