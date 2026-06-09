Matan a Balazos a Dos Personas Sobre Paseo de la Reforma de CDMX

Dos personas fueron asesinadas a balazos la noche de este lunes 8 de junio sobre la avenida Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, confirmaron autoridades.

Las víctimas, un hombre y una mujer, viajaban a bordo de un automóvil tipo sedán color negro, cuando fueron alcanzadas por presuntos motosicarios, quienes les dispararon y después se dieron a la fuga, según el informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El ataque se registró en el cruce de la vialidad más importante de la capital del país con la avenida Ricardo Flores Magón, en la colonia Morelos, en la glorieta cercana a las letras turísticas de Tepito y del monumento a Cuitláhuac.

"Personal de la SSC tomó conocimiento de dos personas sin signos vitales por disparos de arma de fuego a bordo de un vehículo, al parecer tras una agresión directa", indicó la policía capitalina en una ficha informativa.

Los agresores ya son buscados mediante la verificación de cámaras de seguridad, mientras que agentes de la Fiscalía de la CDMX acudieron al lugar para el levantamiento de indicios.

Dos personas murieron en un ataque armado cuando circulaban en un auto sobre el cruce de Paseo de la Reforma y Mariano Matamoros, en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc; policías resguardan la zona, mientras llegan los servicios periciales.



Sigue la señal por… pic.twitter.com/TnV84ZNC1S — NMás (@nmas) June 9, 2026

"De acuerdo con los primeros reportes, los probables responsables viajan a bordo de una motocicleta por lo que ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para su identificación, mientras que de los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes", añadió la secretaría de Seguridad capitalina.

El vehículo se salió de la vialidad y se impactó contra un poste cerca de una jardinera, según imágenes de N+.

Información en desarrollo...