Localizan a Hombre con Impactos de Arma de Fuego en Ciudad Juárez

Durante la noche del pasado jueves 15 de enero de 2026 fue localizado un hombre sin vida en el cruce de las calles Leonardo Bernal y Paseo de la Cúpula, en el fraccionamiento Villa Colonial, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, una vecina del sector realizó el llamado al número de emergencias 911 luego de observar a una persona tirada sobre una brecha con sangre en el rostro. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes confirmaron que se trataba de un hombre de entre 25 y 30 años de edad, el cual ya no contaba con signos vitales y presentaba varios impactos producidos por arma de fuego.

Posteriormente, acudieron agentes de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para resguardar el área, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo el levantamiento de evidencias para iniciar las investigaciones correspondientes y esclarecer los hechos.

Servicio Médico Forense Trasladó el Cuerpo a sus Instalaciones

Más tarde arribó una unidad del Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa de muerte y lograr su identificación.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información adicional sobre el caso ni sobre posibles responsables; se espera que, conforme avancen las investigaciones, se brinden más detalles oficiales sobre lo ocurrido.

