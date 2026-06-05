Murió el ‘Indio’ Solari: ¿Qué Enfermedad Tenía el Cantante de Los Redonditos?

Carlos 'Indio' Solari, ícono del rock de Argentina, falleció tras una larga lucha contra esta enfermedad

Carlos 'Indio' Solari, cantante, compositor e ícono del rock de ArgentinaCarlos 'Indio' Solari, cantante, compositor e ícono del rock de Argentina. Foto: X@Indio_Solari_ok | Archivo

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