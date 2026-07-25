Espectáculos

Guillermo del Toro Reúne al Elenco de "El Laberinto del Fauno" en la Comic-Con de San Diego

Guillermo del Toro reunió a parte del elenco de la película El Laberinto del Fauno en la Comic-Con de San Diego para celebrar los 20 años de la cinta.

Así Celebró Guillermo del Toro los 20 Años de El Laberinto del Fauno en Comic-Con 2026Así Celebró Guillermo del Toro los 20 Años de El Laberinto del Fauno en Comic-Con 2026. Foto: N+

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Guillermo del Toro celebra 20 años de El Laberinto del Fauno en Comic-Con 2026 con el elenco original.

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