Guillermo del Toro Reúne al Elenco de "El Laberinto del Fauno" en la Comic-Con de San Diego

A dos décadas del estreno de El laberinto del fauno, Guillermo del Toro se presentó en San Diego en la Comic-Con 2026 para conmemorar el legado de una de las películas más reconocidas de su carrera y del cine fantástico contemporáneo.

Elenco Laberinto del Fauno en Comic Con. N+

El panel se llevó a cabo este viernes 24 de julio y reunió al cineasta mexicano con parte del elenco y del equipo creativo que participó en la producción de la cinta. Junto a Del Toro estuvieron el actor Doug Jones, la actriz Ivana Baquero y el director de fotografía Guillermo Navarro.

Durante la presentación, los invitados compartieron recuerdos sobre el proceso de filmación, la construcción del universo fantástico de la película y el impacto que ha tenido desde su estreno, consolidándose como un referente del cine a nivel internacional.

Guillermo del Toro reconoce el talento del elenco de la película "El Laberinto del Fauno"

Durante el panel, Guillermo del Toro aprovechó el momento para reconocer y destacar el talento de cada uno de los actores que participaron en esta icónica película. También expresó que no esta a favor del uso de la inteligencia artificial y que prefiere tomarse más tiempo en sus proyectos pero darle su lugar a los artistas que colaboran con él.