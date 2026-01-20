Mujer fue Asesinada a Balazos Dentro de una Camioneta en Ciudad Juárez

Durante la mañana de este martes 20 de enero se registró un hecho violento que dejó sin vida a una mujer que viajaba a bordo de una camioneta color guinda, en el cruce de las calles Oasis de Uganda y Oasis de Suiza, en el fraccionamiento Pradera de los Oasis, en Ciudad Juárez.

Podría Interesarte: Atacan a Balazos e Incendian Vivienda en Cd. Juárez; Hay Dos Muertos y Una Mujer Herida

De acuerdo con los primeros reportes proporcionados por las autoridades, la víctima quedó sin vida en el asiento del copiloto y presentaba múltiples impactos de arma de fuego. Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Estatal, así como de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes se encargaron de resguardar la zona.

Fiscalía Especializada de la Mujer se Hará Cargo del Caso

Personal de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia arribó al sitio para encabezar las investigaciones relacionadas con el homicidio.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense acudió para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley con el fin de lograr su identificación.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayor información sobre el ataque ni sobre el paradero del conductor de la camioneta. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, se brinden más detalles.

Historias recomendadas: