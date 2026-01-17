Asegura Fiscalía Anticorrupción Cabaña de Exgobernador de Chihuahua en la Sierra Tarahumara

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH) aseguró un inmueble propiedad del exgobernador J.C.J. como parte de una investigación en curso por el presunto delito de peculado agravado.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad, la cabaña se encuentra en un condominio conocido como “Cabaña El Rincón”, ubicado en una zona exclusiva de la Sierra Tarahumara, dentro de un área natural protegida del municipio de Ocampo, en la región de Basaseachi y presenta un diseño rústico.

El aseguramiento se llevó a cabo el pasado viernes 16 de enero por elementos de la FACH, en cumplimiento de una resolución judicial emitida por un Juez de Control un día antes.

¿Qué implica el aseguramiento del inmueble en la investigación?

La Fiscalía explicó que el aseguramiento es una técnica de investigación prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya finalidad es impedir que el inmueble sea vendido, transferido o gravado mientras se desarrollan las indagatorias correspondientes.

Este aseguramiento forma parte de una serie de acciones legales realizadas dentro de la misma carpeta de investigación, las cuales incluyen bienes ubicados en otras entidades federativas, como el estado de Morelos, específicamente en el municipio de Tepoztlán, donde también se han identificado propiedades vinculadas a los imputados.

Una vez asegurado, el Ministerio Público Anticorrupción está facultado para realizar diligencias adicionales sobre el inmueble, con el fin de garantizar que pueda ser utilizado para la eventual recuperación del presunto daño patrimonial causado al estado de Chihuahua, el cual asciende a 98.6 millones de pesos.

