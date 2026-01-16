Aseguran a Pareja que Viajaba con Menor en Moto en Ciudad Juárez; ¿Qué Pasó en la Detención?

Derivado de una intervención preventiva, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) aseguraron a dos adultos que viajaban en una motocicleta junto con un menor de cuatro años, sin portar las medidas de seguridad correspondientes y presuntamente circulando a exceso de velocidad, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con el informe oficial, los agentes detectaron la falta y marcaron el alto a los tripulantes para exhortarlos a detener la marcha; sin embargo, hicieron caso omiso y continuaron avanzando por varias calles antes de finalmente detenerse.

¿Presunta agresión durante la detención?

En redes sociales circuló un video que muestra el momento en que agentes de la Policía Municipal realizan la detención de la pareja. En las imágenes se aprecia una presunta agresión por parte de los oficiales mientras someten a los adultos.

Registran Presunta Agresión de Policías a Una Pareja en Ciudad Juárez

Sin embargo, por parte de las autoridades, se dio a conocer que al momento de realizar la intervención para verificar la situación, los dos adultos presuntamente reaccionaron de manera agresiva contra los oficiales. La mujer presuntamente se abalanzó contra una agente femenina, mientras que el hombre supuestamente agredió a otro elemento, por lo que fue necesario solicitar apoyo de más unidades para controlar la situación.

Tras el arribo del refuerzo policial, ambos adultos fueron asegurados y presentados ante un juez por presuntas faltas a la autoridad. En tanto, el menor de edad fue resguardado y trasladado a las instalaciones de Trabajo Social de la SSPM, donde quedó bajo cuidado para garantizar su bienestar, conforme a los protocolos de protección a la infancia.

