Investigan Pérdida de Embarazo de Trabajadora en Maquiladora de Ciudad Juárez

Luego de que en días pasados una mujer, empleada de una empresa maquiladora ubicada sobre la calle Sierra Santa Rosalía y Hacienda del Alamillo, en Ciudad Juárez, presentara complicaciones durante su jornada laboral que derivaron en la pérdida de su embarazo, autoridades iniciaron una investigación para esclarecer los hechos.

De acuerdo con los primeros reportes, la trabajadora comenzó a presentar fuertes malestares y complicaciones de salud mientras se encontraba laborando en la planta, por lo que se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia a través del número 911.

Paramédicos acudieron al lugar; sin embargo, al arribar confirmaron que el producto ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento, las autoridades no han informado cuántas semanas de gestación tenía la mujer.

Autoridades Investigan el Caso

Ante estos hechos, Sergio Rodríguez, director de Protección Civil, informó que la mujer fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, mientras que diversas autoridades se encargarán de investigar el caso y revisar las condiciones laborales en las que se encontraba la trabajadora.

El funcionario explicó que se activó el protocolo de emergencia tras el reporte de un aborto prematuro y que, una vez atendida la situación médica, se dio aviso a la Secretaría del Trabajo y a la Fiscalía General del Estado, instancias que darán seguimiento a las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y esclarecer lo ocurrido.

