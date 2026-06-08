USDA Confirma Cuatro Casos de Gusano Barrenador en Texas; Detectan Uno en Un Perro

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmó un segundo caso de gusano barrenador en el estado de Texas. A través de redes sociales, la agencia federal informó que el caso fue detectado por una de sus divisiones, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal.



Fue encontrado en un ternero de un mes de edad en el condado de Zavala, el mismo donde fue detectado el primer caso. Sin embargo, el segundo se ubica a unos 9 kilómetros de distancia del primero.

🚨 With the recent detection of New World screwworm in a 3-week-old bovine in Zavala County, TX, USDA urges residents to contact your veterinarian right away if you see any suspicious wounds, maggots, or infestations in your animals or herd.



If you see signs of maggot… pic.twitter.com/lxxsjIgDcb — Dept. of Agriculture (@USDA) June 4, 2026

Por otra parte, en Texas, las autoridades estatales continúan en guardia ante la situación.

Emiten Declaratoria de Desastre para condados de Zavala y Uvalde por Presencia de Gusano Barrenador



El pasado viernes y en una rueda de prensa, el gobernador Greg Abbott firmó una declaratoria de desastre para los condados de Zavala y Uvalde, que permite canalizar los recursos disponibles para el combate del gusano barrenador del Nuevo Mundo, como se le conoce en Estados Unidos.



El Departamento de Agricultura de Estados Unidos define al gusano barrenador del Nuevo Mundo como “una plaga grave que amenaza al ganado, las mascotas, la fauna silvestre y, en raras ocasiones, a las personas”



Agregó que “las larvas se introducen en los tejidos vivos de los animales, causando heridas graves, sufrimiento animal y pérdidas económicas significativas”.

USDA confirma dos nuevos casos de gusano barrenador en Texas; uno fue detectado en un perro

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó este lunes dos casos adicionales de gusano barrenador del Nuevo Mundo en territorio estadounidense. Los nuevos hallazgos corresponden a un ternero localizado en el condado de La Salle y a un perro en el condado de Andrews, ambos en Texas.

Con estos casos, las autoridades sanitarias mantienen e intensifican las acciones de vigilancia y control para evitar la propagación de esta plaga, considerada una amenaza para el ganado, las mascotas, la fauna silvestre y, en casos poco frecuentes, para los seres humanos.