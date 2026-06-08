USDA Confirma Cuatro Casos de Gusano Barrenador en Texas; Detectan Uno en Un Perro

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmó cuatro casos de gusano barrenador en el sur de Texas.

Casos de Gusano Barrenador en TexasFoto: N+

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Nuevo brote de gusano barrenador en Texas: 2 casos más confirmados.

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