Confirman el Segundo Caso de Gusano Barrenador en EUA

El segundo caso de gusano barrenador de Nuevo Mundo se detectó en un ternero de un mes de edad en el condado de Zavala, Texas

Las larvas se introducen en los tejidos vivos de los animales. Foto: CuartobscuroLas larvas se introducen en los tejidos vivos de los animales. Foto: Cuartobscuro
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