Confirman el Segundo Caso de Gusano Barrenador en EUA

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) confirmó este viernes 5 de junio de 2026 el segundo caso de gusano barrenador de Nuevo Mundo en un ternero de un mes de edad en el condado de Zavala, Texas, a aproximadamente 5.6 millas del primer caso.

Fue el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) de la USDA quien confirmó el segundo caso tras analizar varios casos sospechosos.

"APHIS y sus socios en Texas continúan recolectando y analizando otras muestras de la zona circundante, las cuales han resultado negativas", señaló el Departamento de Aricultura en un comunicado.

Dudley Hoskins, subsecretario de Programas de Comercialización y Regulación, señaló que esta segunda detección se encuentra dentro de la zona de control de movimiento establecida y el área de dispersión mejorada de insectos estériles.

"El USDA no ha perdido tiempo en esta lucha; ya hemos derrotado al gusano barrenador del Nuevo Mundo en el pasado y lo volveremos a hacer”, dijo citado en un comunicado.

APHIS envía equipo de intervención rápida

Un equipo de intervención de APHIS ya se encuentra en Texas. Este equipo está integrado por veterinarios y técnicos en salud animal.

En tanto, los Laboratorios Nacionales de Servicios Veterinarios (NVSL, por sus siglas en inglés) han enviado a un entomólogo al laboratorio del Servicio de Investigación Agrícola del USDA en Kerrville, Texas, para agilizar los procesos de confirmación mediante la ubicación de los recursos de diagnóstico del NVSL en la zona.

APHIS también ha desplegado dos remolques de carga específicos para la respuesta del Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Cada remolque de 7.3 metros funciona como un centro móvil de preparación y operaciones de campo.

AMP