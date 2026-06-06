Robo de Relojes de Alta Gama Termina en Persecución en CDMX; Hay 3 Detenidos

Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, dio a conocer la detención de tres personas por el robo de relojes de alta gama de una tienda departamental en calles de la alcaldía Coyoacán.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Asalto Hoy a Tienda Departamental y Persecución en Coyoacán: Recuperan 26 Relojes

Los hechos sucedieron cuando los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur reportaron un robo a un negocio ubicado en la avenida División del Norte, de la colonia Parque San Andrés; enseguida, los oficiales se acercaron al lugar donde se entrevistaron con el encargado quien refirió que varios sujetos ingresaron al local, efectuaron detonaciones hacia el techo y sustrajeron mercancía.

La captura sucedió luego de una persecución que realizaron elementos de la Policía capitalina con apoyo del C2 Sur.

Un cerco virtual ayudó en la detención de tres presuntos ladrones de relojes. Foto: SSC-CDMX

¿Quiénes son los detenidos por robo de relojes en tienda de Coyoacán?

Fueron detenidos José Alberto "N", de 21 años, y dos adolescentes de 17 y 16 años, todos acusados como presuntos responsables.

¿Qué se les aseguró a los presuntos ladrones?

Objetos asegurados a tres presuntos ladrones de relojes. Foto: SSC-CDMX

A los presuntos criminales se les aseguró:

Un arma de fuego corta

Una motocicleta sin placas de circulación que dejaron abandonada.

Se recuperaron 26 relojes de diferentes marcas y modelos, varios estuches y exhibidores. En coordinación con la Fiscalía de la CDMX.

El funcionario precisó que “las investigaciones de este caso continúan para identificar a todos los involucrados, que sean detenidos y no haya impunidad”.

HVI