Robo de Relojes de Alta Gama Termina en Persecución en CDMX; Hay 3 Detenidos

El robo a un negocio de relojes de alta gama ubicado en la colonia Parque San Andrés, Coyoacán, desató una persecución por varias calles

Robo de Relojes de Alta Gama Termina en Persecución en CDMX; Hay 3 DetenidosDetención de ladrones de relojes de alta gama en tienda departamental en Coyoacán. Foto: X @PabloVazC

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Los detenidos son tres jóvenes de 21, 17 y 16 años de edad y se les aseguró un arma de fuego corta y una motocicleta sin placas que dejaron abandonada para huir

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