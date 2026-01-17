Sorteo Superior 2868 de la Lotería Nacional Deja Premio Mayor en Parral, Chihuahua

La noche de este viernes 16 de enero se llevó a cabo el Sorteo Superior número 2868 de la Lotería Nacional, edición especial que conmemoró el 90 aniversario del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

El sorteo se realizó en punto de las 20:00 horas y contó con un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos, dividido en dos series.

¿Cuál fue el número ganador de la Lotería Nacional?

De acuerdo con los resultados oficiales, el número ganador del premio mayor fue el 42470.

Serie 1 : remitida para su venta en Hidalgo del Parral, Chihuahua .

: remitida para su venta en . Serie 2: enviada para su comercialización en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Con ello, Chihuahua resultó una de las entidades afortunadas, al colocarse una de las series ganadoras en el municipio de Hidalgo del Parral.

La Lotería Nacional informó que los premios de reintegro correspondieron a los billetes con terminaciones en 0 y 1, por lo que los participantes que cuenten con estas terminaciones podrán reclamar su devolución correspondiente.

La institución felicitó a los ganadores del Sorteo Superior 2868, reiterando que los resultados oficiales pueden consultarse a través de sus canales autorizados.

