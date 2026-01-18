SSPE Repele Ataque Armado Contra el Ejército Mexicano en Guachochi; Aseguran Arsenal

La tarde del pasado sábado 17 de enero, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, realizaron el aseguramiento de un arsenal y dos vehículos presuntamente utilizados por el crimen organizado, tras repeler una agresión armada por parte de civiles en el municipio de Guachochi, Chihuahua.

De acuerdo con la información oficial proporcionada por las autoridades, fueron elementos de la Policía Estatal quienes recibieron un reporte por detonaciones de arma de fuego dirigidas contra personal del Ejército Mexicano.

Ante esta situación, los agentes se desplazaron hacia la zona conocida como Los Tuceros, donde localizaron una camioneta todoterreno que obstruía una brecha e impedía el avance.

Aseguran Vehículos con Blindaje Artesanal

En el lugar, los elementos procedieron al aseguramiento de la camioneta, así como de otro vehículo con blindaje artesanal, los cuales se encontraban en aparente estado de abandono.

Al acercarse a la zona donde se encontraban elementos del Ejército, la Policía Estatal también fue agredida por civiles armados, por lo que de manera inmediata repelieron la agresión, logrando superar a los atacantes en volumen de fuego, lo que provocó la huida.

Posteriormente, se implementó un operativo de búsqueda en el que fueron asegurados diversos objetos como:

Un rifle Barrett calibre 50

Una ametralladora

Cinco armas largas

Veintidós cargadores

Más de cinco mil quinientos cartuchos útiles.

Los vehículos y el arsenal asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.