Atacan a Balazos e Incendian Vivienda en Cd. Juárez; Hay Dos Muertos y Una Mujer Herida

Durante las primeras horas de este martes 20 de enero se registró un incendio en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Oso Polar y Ballena, en la colonia Eco 2000, en Ciudad Juárez, donde fueron localizadas dos personas calcinadas y una mujer resultó lesionada.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, dos hombres y una mujer se encontraban al interior del domicilio cuando sujetos armados arribaron a bordo de un vehículo blanco y dispararon contra las víctimas, para posteriormente prender fuego a la vivienda y huir del lugar.

Vecinos del sector señalaron haber escuchado al menos cuatro detonaciones de arma de fuego, además de percatarse del incendio y escuchar gritos de auxilio, por lo que realizaron el reporte al número de emergencias 911.

Mujer Resultó Lesionada Por Arma de Fuego

Al arribar al lugar, las autoridades localizaron a la mujer lesionada por arma de fuego en sus partes íntimas, la cual logró salir y refugiarse dentro de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Tiburón y Ballena, por lo que fue solicitada la presencia de paramédicos de la Cruz Roja para brindarle atención médica.

Posteriormente, una unidad ligera del Heroico Cuerpo de Bomberos acudió para sofocar las llamas y, tras controlar el incendio, se confirmó que al interior de la vivienda se encontraban dos personas calcinadas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano resguardaron la zona mientras se realizaban las investigaciones correspondientes. Asimismo, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de los cuerpos y su traslado a las instalaciones, donde se les practicarán las pruebas necesarias para determinar la causa de muerte e identificación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos.

