Hombre en Silla de Ruedas es Asesinado a Balazos en Chihuahua

Durante el pasado domingo 18 de enero se registró un hecho violento en el cruce de las calles Isla de Pascua e Islas Canarias, en la colonia Jardines de Oriente, en la ciudad de Chihuahua, donde un hombre en silla de ruedas fue asesinado a balazos sobre la vía pública.

De acuerdo con el informe de agentes de Seguridad Pública, el ataque fue perpetrado por un sujeto solitario vestido de negro, quien accionó su arma en al menos dos ocasiones contra la víctima, un hombre de 34 años de edad, el cual recibió impactos de bala en la cabeza y el tórax, quedando sin signos vitales sobre la calle.

El Agresor Huyó a Pie del Lugar

Tras el ataque, el agresor huyó a pie con rumbo desconocido, por lo que vecinos del sector realizaron el reporte al número de emergencias 911, hasta donde acudieron elementos policiacos para acordonar la zona, en tanto personal de la Fiscalía procesó la escena, donde se informó que fueron asegurados dos casquillos calibre .42, los cuales fueron embalados e integrados a la carpeta de investigación correspondiente.

Posteriormente, arribó personal del Servicio Médico Forense, quien trasladó el cuerpo de la víctima a sus instalaciones, donde le practicarán la necropsia de ley, procedimiento mediante el cual se permitirá la identificación oficial. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información adicional sobre el posible responsable; se espera que, una vez concluidas las investigaciones, se brinden más detalles.

