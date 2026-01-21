Choque en Ciudad Juárez Deja Una Persona Lesionada y Una Detenida

Durante la madrugada de este miércoles 21 de enero, se registró un accidente vial en el cruce del bulevar Óscar Flores y Cordillera de los Andes, en Ciudad Juárez, donde se vieron implicadas dos camionetas de color negro, dejando como saldo una persona detenida y otra más lesionada.

Podría Interesarte: Abandonan a Joven Envuelto en Cobija Con Ambas Piernas Amputadas en Ciudad Juárez

De acuerdo con las primeras versiones proporcionadas por las autoridades, una de las camionetas involucradas aparentemente omitió un semáforo, impactando de costado al otro vehículo, lo que provocó que este último saliera proyectado varios metros del punto del choque.

Conductora Presentó Lesiones Leves

Al lugar arribaron elementos de la Coordinación de Seguridad Vial, quienes se encargaron de resguardar la zona e iniciar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Asimismo, se solicitó la presencia de una unidad de paramédicos de la Cruz Roja para atender a la conductora que fue proyectada tras el impacto. La mujer presentó lesiones leves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

En cuanto a la presunta responsable, las autoridades informaron que quedó en calidad de detenida, en tanto se determina su situación legal y responde por los daños ocasionados en este aparatoso accidente vial.

Realizan Operativos para Retirar Puestos que Bloquean Banquetas en Ciudad Juárez

Historias recomendadas: