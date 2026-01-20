Prevén Lluvias, Granizo y Posible Nieve en Chihuahua por Frente Frío 30
Protección Civil alertó por lluvias, fuertes vientos y posible caída de nieve o aguanieve en zonas del estado de Chihuahua, debido al frente frío 30.
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó a la población por la probabilidad de lluvias en distintas regiones del estado de Chihuahua durante la tarde y noche de hoy martes 20 de enero, así como en la madrugada del miércoles 21 de enero, debido a los efectos del frente frío número 30 y su masa de aire polar asociada.
De acuerdo con el pronóstico, este sistema frontal interactuará con las corrientes en chorro subtropical y polar, lo que mantendrá un ambiente templado en gran parte del territorio estatal, pero con condiciones de inestabilidad que favorecerán la presencia de precipitaciones, rachas de viento y posibles tormentas eléctricas.
Se prevén lluvias dispersas a moderadas, con chubascos de entre 5.1 y 25 milímetros, en municipios como Guadalupe y Calvo y Balleza. En tanto, se esperan lluvias aisladas a dispersas, de 2.1 a 5 milímetros, en:
- Guachochi.
- Rosario.
- El Tule.
- Huejotitán.
- Parral.
- San Francisco del Oro.
- Santa Bárbara.
- Matamoros.
- Coronado.
Mientras que los acumulados podrían oscilar entre 0.1 y 2 milímetros para otras regiones como:
- Carichí.
- Urique.
- Batopilas.
- Nonoava.
- San Francisco de Borja.
- Satevó.
- Valle de Zaragoza.
- Allende.
- López.
- Jiménez.
Alertan por vientos fuertes y posible caída de nieve en la sierra
Protección Civil advirtió que estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo. Además, en las partes altas de la Sierra Tarahumara existe la posibilidad de aguanieve o nieve durante la noche de hoy martes y la madrugada del miércoles.
En cuanto a los vientos, se esperan rachas que podrían superar los 45 kilómetros por hora en Jiménez y Camargo, mientras que en municipios como Madera, Gómez Farías, Temósachic, Namiquipa, Guerrero, Bocoyna, Guachochi, Cuauhtémoc y la zona de Majalca, en el municipio de Chihuahua, podrían rebasar los 35 kilómetros por hora.
Para el miércoles se anticipan condiciones similares, con vientos de entre 5 y 15 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 25 kilómetros por hora en municipios como Guerrero, Cuauhtémoc y Jiménez. Las lluvias serán aisladas en Guadalupe y Calvo, Guachochi y Balleza, con posibilidad de granizo y actividad eléctrica, además de mantenerse la probabilidad de nieve o aguanieve en zonas serranas durante la noche y madrugada del jueves.
La CEPC recomendó a la población:
- Abrigarse adecuadamente.
- Evitar la exposición prolongada al frío.
- Proteger a niños, adultos mayores y personas enfermas.
- Conducir con precaución.
- No encender fogatas o braseros en espacios cerrados.
Asimismo, exhortó a mantenerse informados a través de los canales oficiales ante cualquier actualización del pronóstico.
