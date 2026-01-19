Falsa Amenaza de Bomba Provoca Suspensión de Clases en Primaria de Ciudad Juárez

Una supuesta amenaza de bomba provocó la movilización de corporaciones de seguridad y la suspensión de clases en la escuela primaria Fidel Ávila, ubicada en el cruce de las calles Zacatecas y Parral, en el fraccionamiento Fidel Ávila, en Ciudad Juárez. Tras una revisión exhaustiva del plantel, las autoridades determinaron que se trató de una falsa alarma.

De acuerdo con la información proporcionada, el director del plantel recibió un mensaje en el que se advertía sobre la supuesta colocación de un artefacto explosivo al interior de la escuela, por lo que de inmediato dio aviso a las autoridades para activar los protocolos de seguridad correspondientes.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y Estatal, personal de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, así como integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y el Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron una inspección preventiva en busca del supuesto artefacto.

Luego de revisar las instalaciones escolares, se descartó la presencia de algún explosivo, por lo que el personal de Bomberos se retiró del sitio. No obstante, elementos de las distintas corporaciones permanecieron en el lugar para dialogar con directivos del plantel y garantizar la seguridad en la zona.

Autoridades señalan que no es la primera vez que se presenta una falsa amenaza de bomba

El subsecretario de Educación, Maurilio Fuentes, señaló que este tipo de situaciones no es la primera vez que se presenta; sin embargo, enfatizó que los protocolos de seguridad deben aplicarse en todos los casos para salvaguardar la integridad física del alumnado, sin excepción.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que no se localizó ningún artefacto explosivo en el plantel. A pesar de ello, se mantuvo presencia policial y se esperó el arribo de unidades K9 para una revisión adicional en las aulas, como parte del procedimiento establecido ante amenazas de este tipo.

Las autoridades educativas hicieron un llamado a la ciudadanía a no realizar falsas alertas, ya que este tipo de acciones afectan el desarrollo de las clases y generan movilizaciones innecesarias de cuerpos de emergencia, además de causar preocupación entre la comunidad escolar.

