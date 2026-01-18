Localizan a Persona Sin Vida en Tapias del Fracc. Sierra Vista en Ciudad Juárez

Durante la mañana de este domingo 18 de enero se reportó, a través del número de emergencias 911, el hallazgo del cuerpo de una persona sin vida al interior de unas tapias ubicadas en la prolongación Miguel de la Madrid y el bulevar Fundadores de América, en el fraccionamiento Sierra Vista de Ciudad Juárez.

Tras el reporte, al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes procedieron a acordonar y asegurar la zona. Minutos después arribó personal de la Fiscalía General del Estado, que inició con el levantamiento de evidencias para iniciar las investigaciones correspondientes.

Servicio Médico Forense Realizó el Levantamiento del Cuerpo

Posteriormente, una unidad del Servicio Médico Forense acudió al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo.

La persona fallecida fue trasladada a las instalaciones del SEMEFO, donde se le practicará la necropsia de ley con el objetivo de determinar la causa real de muerte y lograr su identificación.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información adicional sobre este hallazgo. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, se dé a conocer si existen personas detenidas o presuntos responsables relacionados con este hecho.

