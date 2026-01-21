Abandonan a Joven Envuelto en Cobija Con Ambas Piernas Amputadas en Ciudad Juárez

Durante la mañana de este miércoles 21 de enero, se reportó al número de emergencias 911 el hallazgo de un hombre sin vida, envuelto en una cobija, frente a su vivienda ubicada en el cruce de las calles Rivera de Mitla y Rivera de los Olmos, en el fraccionamiento Riberas del Bravo, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes proporcionados, el hombre habría sido arrojado por sujetos desconocidos frente a su domicilio, lo que alertó a sus familiares, quienes realizaron el llamado a las autoridades. Hasta el momento, la víctima ha sido identificada como Cristian, de 25 años de edad, a quien le amputaron ambas piernas.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como personal de la Defensa y la Guardia Nacional, quienes se encargaron de asegurar la escena del crimen. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado inició con el levantamiento de evidencias para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Servicio Médico Forense Realizó el Levantamiento del Cuerpo

Más tarde, una unidad del Servicio Médico Forense acudió al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley, misma que permitirá esclarecer la causa de muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayor información sobre lo ocurrido. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, se logre dar con el paradero de los responsables. Con este hecho, suman 30 homicidios dolosos en Ciudad Juárez, de los cuales dos corresponden a mujeres.

