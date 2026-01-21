Muere Adulto Mayor Antes de Cobrar Pensión del Bienestar en Ciudad Juárez

Durante la mañana de este miércoles 21 de enero, un adulto mayor que se dirigía a cobrar su pensión del Bienestar murió a bordo de una camioneta color guinda, momentos antes de ingresar a un banco del Bienestar ubicado en el cruce de las calles Enrique Pinocelli y Aerojuárez I, de Ciudad Juárez.

Autoridades Confirmaron Muerte por Infarto

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes aseguraron el área en espera de personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar con las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la información oficial, la causa de la muerte fue un infarto agudo al miocardio, por lo que las autoridades liberaron el cuerpo a los familiares. Posteriormente, personal de una funeraria acudió para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se llevarán a cabo las honras fúnebres. Tras el levantamiento del cuerpo, se reabrió la circulación sobre la calle Enrique Pinocelli y se procedió a la reapertura del banco.

