Localizan Cuerpo Calcinado Junto a Torres de Alta Tensión de la CFE en Chihuahua

La mañana de este jueves 22 de enero se registró el hallazgo de un cuerpo completamente calcinado en un camino de terracería ubicado en la colonia Sierra Azul, al suroriente de la ciudad de Chihuahua.

Este hecho representa el segundo evento violento registrado en la ciudad en el transcurso de unos minutos. De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, fueron personas que circulaban por el lugar quienes observaron el cuerpo de la víctima, el cual se encontraba junto a las torres de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad, muy cerca del Periférico Vicente Lombardo Toledano.

El Estado del Cuerpo Impedía Apreciar Huellas de Violencia

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes procedieron a asegurar el área. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de evidencias alrededor del cuerpo, las cuales serán integradas a la carpeta de investigación correspondiente.

Asimismo, acudió personal del Servicio Médico Forense para efectuar el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones, donde se le practicarán los estudios necesarios para determinar la causa real de la muerte.

Debido al estado en el que fue localizado el cuerpo, no fue posible determinar a simple vista si presentaba impactos de proyectil de arma de fuego u otro tipo de huellas de violencia. Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayor información. Se espera que, conforme avancen las investigaciones, se den a conocer más detalles.

