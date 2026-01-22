Asesinan a Balazos a un Hombre en la Colonia Portal de Roble, en Ciudad Juárez

Un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia Portal de Roble, en Ciudad Juárez, hecho que provocó una fuerte movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia durante las últimas horas.

El ataque se registró en el cruce de las calles Portal del Pomelo y Puerto Tarento, donde la víctima fue sorprendida por un sujeto armado que le disparó en repetidas ocasiones, dejándolo sin vida sobre la cinta asfáltica.

Vecinos del sector realizaron el reporte al número de emergencias 911, al lugar arribaron agentes de la Policía Municipal, Fiscalía, elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional que confirmaron el fallecimiento del hombre y procedieron a acordonar el área para preservar la escena del crimen.

Paramédicos también acudieron al sitio, pero únicamente corroboraron que la víctima ya no contaba con signos vitales, debido a las heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.

Se desconoce la identidad de la víctima

Hasta el momento, las autoridades no han identificado de manera oficial al hombre asesinado; únicamente informaron que se trata de una persona de aproximadamente 35 años de edad, quien vestía playera blanca, pantalón de mezclilla azul, tenis y cachucha de color negro.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el agresor huyó corriendo tras perpetrar el ataque y posteriormente abordó un vehículo de color azul que lo esperaba a pocos metros del sitio, logrando darse a la fuga.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, mientras que las investigaciones continúan abiertas.

