Inicio Chihuahua Suspenden Clases en Chihuahua por Bajas Temperaturas: Estos Días No Abrirán las Escuelas

Suspenden Clases en Chihuahua por Bajas Temperaturas: Estos Días No Abrirán las Escuelas

|

N+

-

La Secretaría de Educación y Deporte suspendió clases presenciales en Educación Básica en Chihuahua, ante el descenso de temperaturas por la tercera tormenta invernal.

Suspenderán Clases Presenciales en el Estado de Chihuahua por Bajas Temperaturas

Durante estos dos días, las actividades escolares se llevarán a cabo bajo la modalidad a distancia. Foto ilustrativa: Pixabay

COMPARTE:

Gobierno del Estado de Chihuahua informó la suspensión de clases presenciales en el nivel de Educación Básica para los días lunes 26 y martes 27 de enero.

La medida fue dada a conocer por la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), en coordinación con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), como parte de las acciones preventivas para salvaguardar la integridad y la salud de niñas, niños y adolescentes en la entidad.

Te podría interesar: Muere Adulto Mayor Antes de Cobrar Pensión del Bienestar en Ciudad Juárez

Durante estos dos días, las actividades escolares se llevarán a cabo bajo la modalidad a distancia, con el objetivo de reducir la exposición de la comunidad educativa a las condiciones climáticas extremas que se prevén en gran parte del estado.

Buscan reducir riesgos por frío extremo y movilidad

De acuerdo con la SEyD, la decisión responde a la responsabilidad del Gobierno del Estado de proteger a la población, limitando la movilidad en calles y carreteras, así como disminuyendo los riesgos asociados a las bajas temperaturas, como enfermedades respiratorias y accidentes viales.

Asimismo, la Secretaría de Educación y Deporte informó que se mantiene una coordinación permanente con las instancias correspondientes, por lo que exhortó a madres, padres de familia, tutores, docentes y personal directivo a mantenerse atentos a la información y a los comunicados oficiales que se emitan en los próximos días.

Emiten Recomendaciones Para Proteger a Mascotas Ante Bajas Temperaturas en Ciudad Juárez

Las autoridades reiteraron que cualquier actualización relacionada con el regreso a clases presenciales o la extensión de las medidas preventivas será difundida únicamente a través de los canales institucionales oficiales.

Historias recomendadas:

EducaciónFrío en México 2026
Inicio Chihuahua Suspenden clases chihuahua bajas temperaturas enero 2026 estos dias no abriran escuelas