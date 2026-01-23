Suspenden Clases en Chihuahua por Bajas Temperaturas: Estos Días No Abrirán las Escuelas

Gobierno del Estado de Chihuahua informó la suspensión de clases presenciales en el nivel de Educación Básica para los días lunes 26 y martes 27 de enero.

La medida fue dada a conocer por la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), en coordinación con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), como parte de las acciones preventivas para salvaguardar la integridad y la salud de niñas, niños y adolescentes en la entidad.

Durante estos dos días, las actividades escolares se llevarán a cabo bajo la modalidad a distancia, con el objetivo de reducir la exposición de la comunidad educativa a las condiciones climáticas extremas que se prevén en gran parte del estado.

Buscan reducir riesgos por frío extremo y movilidad

De acuerdo con la SEyD, la decisión responde a la responsabilidad del Gobierno del Estado de proteger a la población, limitando la movilidad en calles y carreteras, así como disminuyendo los riesgos asociados a las bajas temperaturas, como enfermedades respiratorias y accidentes viales.

Asimismo, la Secretaría de Educación y Deporte informó que se mantiene una coordinación permanente con las instancias correspondientes, por lo que exhortó a madres, padres de familia, tutores, docentes y personal directivo a mantenerse atentos a la información y a los comunicados oficiales que se emitan en los próximos días.

Las autoridades reiteraron que cualquier actualización relacionada con el regreso a clases presenciales o la extensión de las medidas preventivas será difundida únicamente a través de los canales institucionales oficiales.

