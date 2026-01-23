Incendio Afecta Edificio de Locales Comerciales en Ciudad Juárez
El incendio se registró en un complejo de locales comerciales de la zona centro de Ciudad Juárez, donde elementos del Cuerpo de Bomberos tuvieron que romper cristales para ingresar al inmueble.
Fue la mañana de este viernes 23 de enero cuando se registró un incendio en un complejo de locales comerciales ubicado en el cruce de las calles Francisco Villa y Abraham González, en la zona centro de Ciudad Juárez.
De acuerdo con los primeros reportes brindados por las autoridades, el incendio inició en la segunda planta del inmueble. Testigos del lugar señalaron que aparentemente un calentador eléctrico habría provocado el siniestro tras permanecer conectado; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada de manera oficial.
Bomberos Realizaron Maniobras Para Controlar las Llamas
Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para resguardar el área, así como también elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron con tres máquinas extintoras para sofocar las llamas. Durante las maniobras, los tragafuegos tuvieron que romper los cristales de la segunda planta, así como forzar la entrada principal para ingresar al inmueble.
Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, únicamente pérdidas materiales. Se espera que, una vez que concluyan las labores, las autoridades inicien con el peritaje correspondiente para identificar qué fue lo que detonó el incendio.
