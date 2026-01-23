Atacan a Balazos a Agentes Ministeriales Durante Operativo en Ciudad Juárez

Agentes de la Policía Ministerial fueron atacados a balazos mientras realizaban un operativo en el fraccionamiento Valle del Marqués, en Ciudad Juárez, lo que generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad.

Los hechos se registraron cuando los elementos ministeriales intentaban cumplimentar una orden de aprehensión contra un hombre, además de llevar a cabo el cateo de un domicilio. Durante la intervención, dos sujetos armados reaccionaron disparando contra los agentes, lo que desató un intercambio de balazos que se prolongó por varios minutos.

Detienen a agresores y aseguran la zona

Tras el enfrentamiento, los presuntos agresores fueron finalmente sometidos y detenidos por los elementos de la Policía Ministerial. Vecinos del sector alertaron a las autoridades a través del número de emergencias, lo que derivó en el arribo de unidades de distintas corporaciones policiacas.

El despliegue se concentró en el cruce de las calles Marqués de Balbuena y Marqués de Casa Blanca, donde se implementó un operativo para asegurar la zona y resguardar a la población.

Pese a la intensidad del ataque armado, las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas, ni entre los agentes ni entre civiles. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la identidad de los detenidos ni los delitos que se les imputan, por lo que se espera información oficial en las próximas horas.

