Al menos 10 personas, entre ellas ingenieros de una mina ubicada en el municipio de Concordia, fueron reportadas como desaparecidas tras ser presuntamente privadas de la libertad, al sur de Sinaloa.

Familiares y compañeros de las víctimas informaron que varios de los ingenieros ya fueron incorporados al registro de personas desaparecidas, con fichas de búsqueda activas en la página oficial de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Sinaloa.

Entre las personas reportadas como desaparecidas se encuentran Saúl Alberto Ochoa Pérez, de 39 años, y José Antonio Jiménez Nevárez, de 34 años.

Asociación de mineros pide ayuda a Gobierno de Sinaloa

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México expresaron su preocupación por lo ocurrido.

expresamos nuestra profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad, por parte de personas desconocidas, de 10 profesionales de la industria minera con un desempeño honesto en su forma laboral en el municipio de Concordia, Sinaloa, desde el pasado 23 de enero.

Minera emite comunicado y suspende actividades en el sitio y sus alrededores

A través de un comunicado, Vizsla informó mediante su página oficial que 10 personas de su proyecto en Concordia, Sinaloa fueron secuestradas.

Mencionaron que el caso se encuentra bajo investigación y la información disponible de momento es limitada, además señalaron que la prioridad inmediata de la compañía es la seguridad y el bienestar de las personas involucradas.

Como medida de precaución, la minera suspendió temporalmente ciertas actividades en el sitio y sus alrededores.

