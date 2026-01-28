Cae "El Emo", Líder Criminal en Tláhuac Ligado a la Familia Michoacana ¿Cómo Operaba?

Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, dio a conocer la detención de Jesús Antonio "N", de 32 años. mejor conocido como “El Emo”, líder criminal en Tláhuac, que presuntamente estaría ligado a la Familia Michoacana.

Video. Detienen en CDMX a Jesús "N", Presunto Integrante de un Grupo Delictivo de Tláhuac

#Importante | Resultado de las estrategias para la desarticulación de células delictivas, en @TlahuacRenace, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Jesús Antonio "N", identificado como integrante de un grupo delictivo que opera en dicha demarcación.



Fue detenido en la colonia… pic.twitter.com/IoT4uvN6Tb — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) January 28, 2026

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, "El Emo", encabeza al grupo delictivo “Los Emos”, cuya zona de operaciones en la alcaldía Tláhuac, al dedicarse a la extorsión, venta de droga, robo de vehículos y despojo de predios.

Los miembros de este grupo delictivo mencionaban que eran parte de La Familia Michoacana para amenazar y atemorizar a sus víctimas, para que abandonaran los inmuebles y les dieran dinero en efectivo.

“El Emo” apareció en video donde amenazan a integrantes de grupo rival

A “El Emo” y sus cómplices también se les relaciona con un video difundido en redes sociales donde amenazaba a integrantes de un grupo rival.

¿Cómo fue detenido “El Emo”?

Vecinos de Tláhuac relataron en redes sociales que la detención de “El Emo” se registró tras una balacera en calles aledañas a la secundaria 162 en San Juan Ixtayopan. El presunto líder de una banda de extorsionadores intentó huir en una camioneta Audi color gris, pero fue detenido.

Vehículo en el que fue detenido “El Emo”

El arresto se efectuó en la colonia Asunción, donde llegaron agentes de la SSC, en la calle Mariano Escobedo. "El Emo" estaba adentro del vehículo color gris, con un arma de fuego, además que se le aseguró un bloque de marihuana de aproximadamente un kilogramo.

58 bolsas de plástico con marihuana,

195 bolsitas con cocaína,

Un arma de fuego corta con un cargador

Cuatro cartuchos útiles

Un dispositivo telefónico

Dinero en efectivo

Vehículo Audi con placas de circulación del estado de Michoacán

