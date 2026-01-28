Emiten Fichas de Búsqueda de Trabajadores de Mina Canadiense Desaparecidos en Concordia, Sinaloa

A través de un comunicado, la empresa canadiense Vizsla, confirmó que diez de sus trabajadores de una mina, fueron secuestrados en la sierra de Concordia, Sinaloa. De momento tres personas, ya cuentan con fichas de búsqueda activas en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado de Sinaloa.

Entre las personas reportadas como desaparecidas se encuentran:

Saúl Alberto Ochoa Pérez, de 39 años

Según las características de la ficha de búsqueda, Saúl mide 1.79, es moreno claro, cara redonda, ojos medianos de color café oscuro, nariz chata, cabello corto, entrecano, teñido de negro, frente amplia, boca mediana, cejas semi pobladas y su complexión es mediana.

Se desconoce la vestimenta que portaba el día de su desaparición. Una de sus señas particulares es un lunar ubicado en el abdomen en forma de círculo.

La última vez que se vio a Saul Alberto fue el día viernes 23 de enero del 2026, siendo las 7:00 horas aproximadamente en la colonia Centro, perteneciente al municipio de la Concordia, Sinaloa.

José Antonio Jiménez Nevárez, de 34 años

La estatura de José Antonio es de 1.75, es moreno claro, complexión mediana, cara avalada, ojos medianos de color café oscuro, nariz recta, frente amplia, labios medianos, cejas pobladas, cabello lacio y oscuro

Se desconoce la ropa que tenía puesta el día de su desaparición. De señas particulares cuenta con un lunar ubicado en el lado izquierdo en el cuello y una verruga en la espalda.

Fue visto por última vez el día viernes 23 de enero del 2026, siendo las 07:00 horas aproximadamente en la Colonia Centro, perteneciente al municipio de Concordia, Sinaloa.

Pablo Osorio Sanchez, de 26 años

Pablo mide 1.76 aproximadamente, es moreno, complexión mediana, cara alargada, frente mediana, boca pequeña, labios delgados, cejas pobladas, ojos chicos color negro, nariz grande, cabello negro, lacio y corto.

Portaba pantalón de mezclilla en color azul claro, talla 28, camisa obscura, talla mediana a cuadros y botas color café de piel, talla 27.

Entre sus señas particulares tiene una cicatriz ubicada en la frente de 1 cm y otra ubicada a un lado de la oreja de aprox. 2 cm.

El día viernes 23 de enero de 2026, siendo aproximadamente las 08:30 horas, se tuvo comunicación vía telefónica con él, sabiendo que se encontraba en el municipio de Concordia, Sinaloa.

De momento se espera más información oficial para saber la identidad de los otros 7 trabajadores reportados como desaparecidos en Concordia, Sinaloa.

KRRC