Detienen en Culiacán a el "Palillo", Líder Criminal Dedicado a la Producción de Droga Sintética

En una operación encabezada por elementos de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, y en coordinación interinstitucional, fueron detenidos Israel “N” alias el "Palillo" y Alexis “N” durante un recorrido de vigilancia terrestre realizado en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con la información oficial, la acción se llevó a cabo en el sector conocido como “Tierra y Libertad Uno”, como resultado de meses de trabajos de inteligencia, tanto de campo como de gabinete.

Te podría interesar: Localizan Cuerpo con Signos de Violencia en el Sector Santa Fe en Culiacán, Sinaloa

Durante la intervención, las autoridades aseguraron un fusil, un arma corta, 220 cartuchos de distintos calibres, aproximadamente un kilogramo de presunta droga, equipo de comunicación y un vehículo.

Israel "N" fue señalado como presunto líder de un grupo delictivo

Israel “N”, uno de los detenidos, es considerado presunto líder de un grupo delictivo dedicado a la producción y elaboración de drogas sintéticas, con presencia y operación en los estados de Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Hidalgo, Puebla y el Estado de México. Las autoridades señalaron que el presunto líder estaría vinculado a delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Vinculan a Proceso a Líder de Los Beltrán Leyva y 3 Cómplices en Badiraguato, Sinaloa

La Secretaría de Marina informó que estas acciones forman parte de los esfuerzos coordinados entre instituciones federales y estatales para combatir a los grupos delictivos dedicados a la producción y distribución de drogas sintéticas en distintas regiones del país.

Historias recomendadas: