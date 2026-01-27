Localizan Cuerpo con Signos de Violencia en el Sector Santa Fe en Culiacán, Sinaloa

Durante la mañana de este martes 27 de enero fue localizado el cuerpo sin vida de una persona que se encontraba degollada y desollada en el cruce del bulevar Santa Fe y la calle Salvador Alvarado, al norte de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes brindados por las autoridades, personas que transitaban por el sector durante la mañana dieron aviso al número de emergencias sobre la presencia del cuerpo, por lo que elementos de distintas corporaciones acudieron al lugar para confirmar el hallazgo y proceder al acordonamiento del área.

Peritos de la Fiscalía acudieron al sitio para iniciar con el levantamiento de evidencias y realizar las investigaciones correspondientes, mientras que el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para su posterior identificación.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre este hecho violento, por lo que se espera que, conforme avancen las investigaciones, se proporcione información adicional sobre la identidad de la víctima o de los presuntos responsables.

Casos Similares Ocurridos Recientemente en Culiacán

Un caso similar se registró el pasado lunes 26 de enero, cuando un cuerpo fue abandonado en condiciones similares frente a una reconocida plaza comercial en el sector Tres Ríos, en Culiacán, situación que provocó la suspensión de clases en planteles educativos ubicados en los alrededores del sitio del hallazgo.

Hasta el momento se trata de dos hechos de características similares ocurridos de manera continua en lo que va de la semana, lo que ha generado preocupación entre la población.

