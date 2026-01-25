Realizan Marcha por la Muerte de Fernando Alan en Culiacán, Sinaloa
Cientos de personas marcharon este domingo para exigir justicia por la muerte de Fernando Alan, joven universitario de 23 años que murió durante un operativo militar registrado en Culiacán, Sinaloa.
Cientos de personas se dieron cita este domingo para exigir justicia por la muerte de Fernando Alan, joven universitario de 23 años que perdió la vida durante un operativo militar registrado en Culiacán, Sinaloa.
Familiares, amigos y ciudadanos participaron en una manifestación pacífica para reclamar el esclarecimiento de los hechos y que se finquen responsabilidades.
La muerte de Fernando Alan conmocionó a la sociedad sinaloense tras su fallecimiento ocurrido el pasado 13 de enero, en la colonia Tierra Blanca, durante un operativo de seguridad.
De acuerdo con la información recabada, el joven circulaba a bordo de un automóvil, acompañado de su novia, Rosa Guadalupe, de 24 años, cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y otras fuerzas federales mantenían una persecución contra presuntos civiles armados en la zona y fueron atacados a balazos tras una presunta confusión.
Autoridades investigan caso de Fernando Alan
La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que el caso se encuentra bajo investigación y lo que se determine se llevará conforme a derecho.
Los padres de Fernando Alan encabezaron la marcha pacífica realizada este domingo 25 de enero, a partir de las 9:00 de la mañana, con el objetivo de exigir justicia y mantener visible su demanda de esclarecimiento total del caso.
