Padres de Fernando Alan Convocan a Marcha Pacífica el Domingo 25 de Enero en Culiacán, Sinaloa
El próximo domingo se realizará una marcha pacífica por la muerte de Fernando Alan en Culiacán, Sinaloa
Como parte de la exigencia de justicia, familiares y amigos de Fernando Alan, convocaron a una marcha pacífica este domingo a las 9 de la mañana, partiendo de La Catedral de Culiacán, Sinaloa hacia La Lomita, invitando a la ciudadanía a vestir de blanco y acudir en familia.
Humberto Osuna, padre de Fernando Alan, pidió que la movilización no tenga tintes políticos y sea un llamado ciudadano contra la violencia. Quieren que la gente que ha pasado por lo mismo se una.
Noticia relacionada: Investigan Muerte de Fernando Alan Durante Ataque Armado en Culiacán; Esto se Sabe del Caso
Estamos invitando a la gente que haya pasado por esto, que creo que no somos los únicos, gente que anda buscando a sus hijos, gente que esté enfadada de toda esta situación, de la violencia, de seguro nosotros, como les he dicho, si vamos 50, si vamos 20, si vamos 100, vamos a seguir con todo el entusiasmo y vamos sin fines de violencia. queremos que sea una marcha pacífica, y que no salga de ese camino
Humberto Osuna
Padre de Fernando Alan externa el dolor de la perdida de su hijo
El señor Osuna, describió a su hijo como un joven de 24 años, egresado de la carrera de derecho, próximo a titularse, deportista, apasionado del gimnasio, los idiomas y la lectura, con aspiraciones de servir a la sociedad y combatir las injusticias desde la política.
Externó que su familia atraviesa un profundo dolor, especialmente los hermanos de Fernando, quienes aún no logran asimilar la pérdida.
