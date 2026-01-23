Padres de Fernando Alan Convocan a Marcha Pacífica el Domingo 25 de Enero en Culiacán, Sinaloa

Como parte de la exigencia de justicia, familiares y amigos de Fernando Alan, convocaron a una marcha pacífica este domingo a las 9 de la mañana, partiendo de La Catedral de Culiacán, Sinaloa hacia La Lomita, invitando a la ciudadanía a vestir de blanco y acudir en familia.



Humberto Osuna, padre de Fernando Alan, pidió que la movilización no tenga tintes políticos y sea un llamado ciudadano contra la violencia. Quieren que la gente que ha pasado por lo mismo se una.

Estamos invitando a la gente que haya pasado por esto, que creo que no somos los únicos, gente que anda buscando a sus hijos, gente que esté enfadada de toda esta situación, de la violencia, de seguro nosotros, como les he dicho, si vamos 50, si vamos 20, si vamos 100, vamos a seguir con todo el entusiasmo y vamos sin fines de violencia. queremos que sea una marcha pacífica, y que no salga de ese camino Humberto Osuna

Padre de Fernando Alan externa el dolor de la perdida de su hijo



El señor Osuna, describió a su hijo como un joven de 24 años, egresado de la carrera de derecho, próximo a titularse, deportista, apasionado del gimnasio, los idiomas y la lectura, con aspiraciones de servir a la sociedad y combatir las injusticias desde la política.

Externó que su familia atraviesa un profundo dolor, especialmente los hermanos de Fernando, quienes aún no logran asimilar la pérdida.

